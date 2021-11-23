Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a sürpriz cevap
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbideki hakem kararlarına tepki gösterip, "Yarın TFF'ye gideceğim" diye konuşmuştu. Burak Elmas, görüşmeyi bugün gerçekleştiremedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.
Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına tepkili olan Galatasaray camiası, bugün TFF ile görüşme gerçekleştiremedi. Başkan Burak Elmas, maçın ardından "Yarın TFF'ye gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.
Yarına verildi
Beyaz TV'nin haberine göre; Nihat Özdemir ve kurullarının Burak Elmas'la gerçekleşmesi beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.