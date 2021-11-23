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Spor Nihat Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik
Spor

Nihat Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Özdemir "TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:08:00 -
Nihat Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Ali Düşmez ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Ali Polat Bengiserp de katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Türk futbolunun ve Spor Toto Süper Lig'in marka değerinin artmasını istiyoruz. Burada eski sistemden beslenen aktörler var. Tespit ettiğimiz kişiler hakkında konuştuk. Bunlara izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmemiz gerek. Takımların sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlememiz lazım. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Dosyalarımızı da sunduk. Her kulübe eşit adalet, takdir hakları ve cezalar ana prensip. Sayın Başkan Nihat Özdemir de bizimle hemfikir. Onların da işleri kolay değil. Bunun olmasını istemeyen bir kesim var. Biz bunlarla mücadelemize devam edeceğiz. Sayın başkana da bu konuda destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik

Nihat Özdemir, TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini aktardı.

Galatasaray'ın Türk futbolunun temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Derbiden önce Burak Elmas'ı aradım. Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiğimizi ilettim. Burak Elmas'a salı ya da çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladığımızı söyledim. Başkan da 'Gayet iyi olur.' dedi. Başkanımız maçtan sonra basın mensuplarının önünde TFF'ye gideceğini ifade ettikten sonra hemen kendisine mesaj çektim ve salı günü beklediğimi ifade ettim. O da geleceğini söyledi. Yalnız derbi değil, Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Detaylıca derbi maçı da konuştuk. Hepsinde bir noktaya vardık. Türk futbolu hiçbir zaman Galatasaray'sız olmaz. Galatasaray ile bu ilişkileri en iyi noktaya getirmek durumundayız."

Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından basın toplantı odasında açıklamalarda bulunmuştu. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve TFF Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerini dile getiren Elmas, Nihat Özdemir'i ziyaret edeceğini kaydetmişti.

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