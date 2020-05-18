  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Gündem

Nihat Doğan'dan skandal sözler!

Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle HDP'li 4 belediye başkanının gözaltına alınması ve bazı belediyelere kayyım atanması şarkıcı Nihat Doğan'ı rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:04:00 - 2020-05-18 21:06:47
Nihat Doğan'dan skandal sözler!

HDP'li Iğdır ve Siirt belediye başkanları da dahil olmak üzere 4 belediye başkanı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçişleri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti. Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyım atamaları yapıldı.

Nihat Doğan rahatsız oldu!

Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyım atanması, şarkıcı Nihat Doğan'ı rahatsız etti.

Nihat Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Kürt vatandaşlarımıza zulüm eden, evlatlarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kürtlerin siyasi hareketi olduğunu ileri sürdü.

Nihat Doğan ayrıca, Kürt vatandaşlarımızın günlerce kapısı önünde nöbet tutarak evlatlarını istediği HDP'nin, terör örgütü PKK'ya destek veren belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasını 'Kürt kanından beslenmek' olduğunu iddia ederek bir skandala imza attı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halil

Heryerden kovulan önemi olmayan birini lütfen haber yapmayalim.
  • Yanıtla

Mustafa

Vatana millete ne zaman faydası olmuş ki bunu haber yaptiniz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı