Nihat Doğan'dan skandal sözler!

HDP'li Iğdır ve Siirt belediye başkanları da dahil olmak üzere 4 belediye başkanı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçişleri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti. Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyım atamaları yapıldı.

Nihat Doğan rahatsız oldu!

Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyım atanması, şarkıcı Nihat Doğan'ı rahatsız etti.

Nihat Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Kürt vatandaşlarımıza zulüm eden, evlatlarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kürtlerin siyasi hareketi olduğunu ileri sürdü.

Nihat Doğan ayrıca, Kürt vatandaşlarımızın günlerce kapısı önünde nöbet tutarak evlatlarını istediği HDP'nin, terör örgütü PKK'ya destek veren belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasını 'Kürt kanından beslenmek' olduğunu iddia ederek bir skandala imza attı.