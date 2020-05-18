Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi?

HDP'li Iğdır ve Siirt belediye başkanları da dahil olmak üzere 4 belediye başkanı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçişleri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti. Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyım atamaları yapıldı.

Nihat Doğan rahatsız oldu!

Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyım atanması, şarkıcı Nihat Doğan'ı rahatsız etti.

Nihat Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Kürt vatandaşlarımıza zulüm eden, evlatlarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kürtlerin siyasi hareketi olduğunu ileri sürdü.

Nihat Doğan ayrıca, Kürt vatandaşlarımızın günlerce kapısı önünde nöbet tutarak evlatlarını istediği HDP'nin, terör örgütü PKK'ya destek veren belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasını 'Kürt kanından beslenmek' olduğunu iddia ederek bir skandala imza attı.

Nihat Doğan kimdir?

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde fakir bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muş'un ünlü Batıkan aşiretindendir. On bir yaşındayken babasını kaybetti. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. 2015 yılında Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." demiş ve halktan büyük tepki almıştı.