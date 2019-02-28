Niğde’de üç kişi soba gazından zehirlendi Niğde’de sobadan sızan karbonmomoksit gazından 1’i bebek 3 kişi zehirlendi.

Niğde’de sobadan sızan karbonmomoksit gazından 1’i bebek 3 kişi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre Çiftlik İlçesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından A.G. (19), S.G. (25) ve 1 yaşındaki Z.G etkilendi. Yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan aile daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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