Niğde’de üç kişi soba gazından zehirlendi
Niğde’de sobadan sızan karbonmomoksit gazından 1’i bebek 3 kişi zehirlendi.28 Şubat 2019 Perşembe 14:53
Niğde’de sobadan sızan karbonmomoksit gazından 1’i bebek 3 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre Çiftlik İlçesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından A.G. (19), S.G. (25) ve 1 yaşındaki Z.G etkilendi. Yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan aile daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ