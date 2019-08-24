Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Onur Aydoğdu (28), merkeze bağlı Karaatlı beldesinde elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.