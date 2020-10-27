Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonette 6 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal madde karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Bor ilçesi Acıgöl kavşağında durdurdukları bir kamyonette, 6 tank içinde 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü F.A. hakkında adli işlem başlatıldı.