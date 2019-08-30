Niğde Efendibey TOKİ bin 285 kentsel dönüşüm konutları kura sonuçları

TOİ’nin Niğde'de inşa ettiği bin 285 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Projedeki 2+1 ve 3+1 dairelerdeki aylık taksitler, Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.

Niğde Efendibey TOKİ kura sonuçları belli olduktan sonra ise kura çekilişi sonucu daire sahibi olanların kura listesi TOKİ’nin web sitesinden yayınlandı. Kura sonuçlarını web sitesi üzerinden hak sahibi kimlik numarası girilerek öğrenmek mümkün olmaktadır.

Projedeki 1.285 adet dairenin yer aldığı proje 2+1 ve 3+1 tip daire seçeneğinden meydana gelmektedir. TOKİ Niğde, Efendibey’de hayata geçirilen konut projesinde yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin alanları farklı büyüklüklerde tasarlandı. Peşinat ödemeleri ise sözleşme imzalanması aşamasında vatandaşlardan tahsil ediliyor. Projedeki 2+1 ve 3+1 dairelerdeki aylık taksitler, Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.

Niğde Efendibey TOKİ konut kura sonuçları için tıklayınız