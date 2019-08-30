0553 313 94 23

Niğde Efendibey TOKİ bin 285 kentsel dönüşüm konutları kura sonuçları

TOİ’nin Niğde'de inşa ettiği bin 285 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Projedeki 2+1 ve 3+1dairelerdeki aylık taksitler, Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:23
Niğde Efendibey TOKİ bin 285 kentsel dönüşüm konutları kura sonuçları

TOİ’nin Niğde'de inşa ettiği bin 285 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Projedeki 2+1 ve 3+1 dairelerdeki aylık taksitler, Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.

Niğde Efendibey TOKİ kura sonuçları belli olduktan sonra ise kura çekilişi sonucu daire sahibi olanların kura listesi TOKİ’nin web sitesinden yayınlandı. Kura sonuçlarını web sitesi üzerinden hak sahibi kimlik numarası girilerek öğrenmek mümkün olmaktadır.

Projedeki 1.285 adet dairenin yer aldığı proje 2+1 ve 3+1 tip daire seçeneğinden meydana gelmektedir. TOKİ Niğde, Efendibey’de hayata geçirilen konut projesinde yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin alanları farklı büyüklüklerde tasarlandı. Peşinat ödemeleri ise sözleşme imzalanması aşamasında vatandaşlardan tahsil ediliyor. Projedeki 2+1 ve 3+1  dairelerdeki aylık taksitler, Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.

Niğde Efendibey TOKİ konut kura sonuçları için tıklayınız 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:23
  1. Niğde Efendibey TOKİ bin 285 kentsel dönüşüm konutları kura sonuçları
  2. Niğde Efendibey TOKİ kura sonuçları
  3. toki niğde kura sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Altun, yaz okulları kapanış programına katıldı
    1. Başkan Altun, yaz okulları kapanış..
    2. Bingöl’de yağmur ara ara etkili oluyor
    3. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    4. Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer..
    5. Adana Büyükşehir Belediyesinden..
    6. Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak..
    7. İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni
    8. Elazığ’da yıldırım düştü, 12 keçi..
    9. A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya..
    10. İslahiye’de Zafer Bayramı kutlaması
    11. FIBA Dünya Kupası'nın "en"leri
    12. 5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül..
    13. Niğde Efendibey TOKİ bin 285 kentsel..
    14. Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı
    15. Malkaralı oto galericiler kooperatif..
    16. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    17. Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi..
    18. Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    19. Sokak ortasında pompalı tüfekle..
    20. İSO’nun ‘vize ofisi’ eylülde hizmete..
    21. Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    22. Beyşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Yüz tanıma teknolojisinde mahremiyet..
    24. Antalya'da tartıştığı oğlunu av..
    25. Artan ofis maliyetleri "ortak..
    26. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda gözler..
    27. Yurt dışına açılmak isteyen firmalara..
    28. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    29. "Sorunlu özel okul sayısı toplamın..
    30. Ceviz bahçesine jandarma baskını
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması