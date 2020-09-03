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Dünya Nicolas Maduro’ya suikast girişimi! Devirme planına ani operasyon
Dünya

Nicolas Maduro’ya suikast girişimi! Devirme planına ani operasyon

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro suikast girişimin parçası olan 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:51:00 -
Nicolas Maduro’ya suikast girişimi! Devirme planına ani operasyon

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili ortaya attığı detay gündemi sarstı.

Maduro, Donald Trump’ın kendisine suikast için keskin nişancılar tuttuğunu söyledi. Konuya ilişkin ABD’den açıklama gelmezken Maduro, ‘en acımasız saldırganlığın kurbanıyım. Buna Trump karar verdi’ ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili dünya gündemini sarsacak bilgi geldi.

Polisten baskın

Maduro’ya suikast girişimiyle bağlantılı 3 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Associated Press haber ajansı isimsiz kaynaktan bilgi aktararak başkent Bogota'da Kolombiya özel kuvvetlerinin Maduro’yu devirme planlarının bozulduğunu açıkladı.

Şüphelilerin yasa dışı ve terör faaliyetleri için özel askeri eğitim verdikleri ortaya çıktı.

İsimler belli oldu

Saldırıyı yapacak kişilerin, Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve kaçtıktan sonra yakalanan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea'nın kardeşleri Binbaşı Juvenal Sequa ve Yüzbaşı Juven Sequea ile sivil Rayder Ruso olduğu öne sürüldü.

Bir kişi daha operasyonla gözaltına alınırken, kişinin ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau'nun Kolombiya’daki yardımcısı Yacsy Alvarez olduğu iddia edildi.

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