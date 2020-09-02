Nicolas Maduro suikast emrini veren kişiyi açıkladı! ‘Keskin nişancı arıyorlar’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya attı.

ABD Hükümetinin kendisi için başına 15 milyon dolar teklif ettiğini söyleyen Maduro, Donald Trump’ın suikast emrini verdiğini söyledi.

Bu açıklamalara ilişkin ABD yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı

Ayrıca Maduro, Donald Trump’ın cinayet emrinden sonra keskin nişancı arayışlarının olduğunu öne sürdü.

‘Venezuela'da beni öldürmek için bir grup keskin nişancı tuttular’ diyen Maduro, ‘en acımasız saldırganlığın kurbanıyım. Buna Trump karar verdi’ ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2019'da ABD'nin onayıyla Kolombiya'da düzenlenen birkaç girişimin engellendiğini de belirtti.