  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu? Milletvekili Doğan Bekin’den uyarı! Siyonist ve ABD planlarına karşı Mekke Anlaşması revize edilmeli! 40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur” CHP’li isimden Sözcü spikerine sert tepki: “Sen ne utanmaz yalancı ve müfterisin!” Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı Yenilgiyi kabullenemeyen Trump'tan komik savunma! En azından onların nükleeri yok Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!
Spor N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti
Spor

N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti

Gençlerbirliği maçında sekteye uğrayan Skriniar, Ake, Guendouzi ve N'Golo Kante kurgusu, Kante'nin oyuna girmesiyle değişiklik gösterdi. Fransız yıldız oyuna girmez girmez Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve yaptığı rotasyon tartışma konusu oldu. Yaklaşan kritik Lyon karşılaşmasını düşünerek bazı as oyuncularını dinlendiren tecrübeli çalıştırıcının kararları, sahadaki oyuna olumsuz yansıdı.

KANTE'NİN YOKLUĞU PLANLARI BOZDU

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Skriniar, Ake, Guendouzi ve N'Golo Kante kurgusu, Kante'nin yedek kulübesinde başlamasıyla sekteye uğradı. Pas trafiğini yönlendiren ve rakibe yapılan baskıda kilit rol oynayan Fransız yıldızın yerine ilk 11'de İsmail Yüksek görev aldı. Ancak İsmail-Guendouzi ikilisinin uyumsuzluğu dikkat çekerken, Gençlerbirliği'nin ilk golü de Guendouzi'nin kaybettiği top sonrasında geldi.

 

OYUNA GİRER GİRMEZ ÇEHREYİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Kante, kısa sürede orta sahanın direncini artırdı. Sahada kaldığı yaklaşık yarım saatlik dilimde 48 kez topla buluşarak İsmail Yüksek'in (40 topla buluşma) performansını geride bırakan tecrübeli oyuncu, Guendouzi'nin üzerindeki yükü de hafifletti ve takımın oyun temposunu gözle görülür şekilde yukarı çekti.

Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesi Lukaku sürprizi
Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesi Lukaku sürprizi

Spor

Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesi Lukaku sürprizi

Fenerbahçe'de anlaşma tamam!
Fenerbahçe'de anlaşma tamam!

Spor

Fenerbahçe'de anlaşma tamam!

Fenerbahçe'ye veda etti! Aziz Yıldırım: Sen artık bu ailenin bir parçasısın
Fenerbahçe'ye veda etti! Aziz Yıldırım: Sen artık bu ailenin bir parçasısın

Spor

Fenerbahçe'ye veda etti! Aziz Yıldırım: Sen artık bu ailenin bir parçasısın

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! "Tüm pislikler ortaya dökülecek"
Gündem

Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! “Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ümraniye’de yapılan aramanın ardında..
‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!
Gündem

‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev soruşturmada köşeye sıkışan örgüt militanlarının sosyal medyada yaymaya çalıştığı "Altınlar..
Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın
Gündem

Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın

Türkiye'de milyonlarca televizyon izleyicisini ilgilendiren büyük uydu geçişi gerçekleştirildi. Uydu güncellemesini yapmayanlara hemen yapma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23