N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve yaptığı rotasyon tartışma konusu oldu. Yaklaşan kritik Lyon karşılaşmasını düşünerek bazı as oyuncularını dinlendiren tecrübeli çalıştırıcının kararları, sahadaki oyuna olumsuz yansıdı.

KANTE'NİN YOKLUĞU PLANLARI BOZDU

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Skriniar, Ake, Guendouzi ve N'Golo Kante kurgusu, Kante'nin yedek kulübesinde başlamasıyla sekteye uğradı. Pas trafiğini yönlendiren ve rakibe yapılan baskıda kilit rol oynayan Fransız yıldızın yerine ilk 11'de İsmail Yüksek görev aldı. Ancak İsmail-Guendouzi ikilisinin uyumsuzluğu dikkat çekerken, Gençlerbirliği'nin ilk golü de Guendouzi'nin kaybettiği top sonrasında geldi.

OYUNA GİRER GİRMEZ ÇEHREYİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Kante, kısa sürede orta sahanın direncini artırdı. Sahada kaldığı yaklaşık yarım saatlik dilimde 48 kez topla buluşarak İsmail Yüksek'in (40 topla buluşma) performansını geride bırakan tecrübeli oyuncu, Guendouzi'nin üzerindeki yükü de hafifletti ve takımın oyun temposunu gözle görülür şekilde yukarı çekti.