İki tekne kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, onlarca kayıp var!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ekvator eyaleti sınırları içinde yer alan Kongo Nehri, büyük bir insani trajediye sahne oldu.

Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu tarafından yapılan açıklamaya göre; motorlu düzeneklere sahip iki büyük ahşap tekne, gece saatlerinde Ngombe-Lukolela bölgesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında nehir sularına gömülen yolculardan 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bakan Mputu, yaşamını yitiren vatandaşların cenazelerinin hızla defnedildiğini, akıbeti bilinmeyen ve haber alınamayan çok sayıda kayıp yolcu için ise nehir genelinde arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.

GECE SEFERLERİ BÜYÜK TEHİLİKE SAÇIYOR

Yetkililer, nehirdeki korkunç kazaya yol açan teknik ya da insani nedenlerin henüz tam olarak tespit edilemediğini kaydetti. Kazaya karışan taşımacılık araçlarının rotalarına ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Mputu, teknelerden birinin ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Ubangi'den hareket ederek başkent Kinşasa'ya doğru ilerlediğini, diğer teknenin ise Kinşasa'dan kalkış yapıp Lukolela istikametine doğru seyir halinde olduğunu belirtti.

Bölgede hava karardıktan sonra yapılan su yolu taşımacılığının büyük risk barındırdığına dikkat çeken Bakan, geçmiş dönemlerde de gece seferlerinin çok sayıda ölümlü kazaya sebebiyet verdiğini hatırlattı.