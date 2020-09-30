  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var
Spor

Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:47:37 -
Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

MADRİD (AA) - Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 avro 60 sent borcu olduğu açıklandı.

Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon avrodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.

Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.

Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.

Real Murcia (10,7 milyon avro), Hercules (3,7 milyon avro), Lleida Sportiu (1,5 milyon avro), Real Jaen (1,2 milyon avro), Reus Deportiu (1,1 milyon avro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon avro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon avro), Neptuno Hentbol (1 milyon avro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon avro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon avro) isimleri de listeye girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu
Ekonomi

Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu

BOTAŞ, doğalgazda Ekim ayı tarifelerini açıkladı. Yapılan açıklamada gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttuldu. ..
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama
Dünya

İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran üzerinden Ermenistan’a yollandığı konuşulan mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı...
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay