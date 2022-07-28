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Spor Neymar'ın başına sonunda bu da geldi!
Spor

Neymar'ın başına sonunda bu da geldi!

Barcelona’yla yaptığı sözleşmesinde yolsuzluk olduğu nedeniyle Neymar’a dava açıldı. PSG forması giyen Brezilyalı yıldızın 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:11:00 - 2022-07-28 18:30:59
Neymar'ın başına sonunda bu da geldi!

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Neymar, eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ile birlikte yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya.

El Pais'in haberine göre; Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, 17 Ekim günü hakim karşısına çıkacak.

Neymar'ın Barcelona'daki sözleşmesinde yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan mahkeme, Barcelona şehrinde görülecek.

Neymar, Mahkemede Santos'tan Barcelona'ya transferiyle ilgili yolsuzluk iddiasıyla yargılanacak.

2 yıl hapis

İddia makamı, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 ay önce düzenlenecek davada Neymar Jr'ın 2 yıl hapis cezası almasını talep ediyor.

Dava Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından açıldı. Yatırım şirketi Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahipti.

DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu iddia ediyor.

150 milyon euro tazminat isteniyor

Yatırım şirketi Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon euronun üzerinde tazminat talep ediyor.

Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.

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