ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD basınıyla kavgası, Beyaz Saray’daki basın toplantısında ileri bir boyuta taşındı. Daha önce onlarca kez kamera önünde gazetecilere 'sahte haber', 'kaba', 'aptal', 'acınası' ve 'en kötü gazeteci' sözlerini kullanan Trump, soruları beğenmediğinde veya eleştirel bulduğunda doğrudan muhabirleri hedef almaya devam ediyor.

GİT ARKADA OTUR

Trump son olarak Beyaz Saray’daki basın toplantısında NBC News muhabiri Monica Alba ile yaşadığı gerilimle dünyada gündem oldu. Alba, göçmenlik konusunu sormaya çalışırken Trump, "Kimsin sen?", "NBC'denim, efendim" cevabının ardından "Sen gerçekten aptal bir insansın. Seninle konuşmuyorum. Ön sırada oturmamalısın, arkada oturmalısın" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci ise "Sen de çok aptal bir başkansın" sözleriyle karşılık verdi. Beyaz Sarayın hızlı cevap hesabı da Alba'yı "Çok kaba bir yalan haberci" olarak nitelendirdi. İkilinin kamera karşısındaki kavgası tüm dünyada gündem oldu.