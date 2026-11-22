Canlı yayında kavga çıktı! Trump: Sen çok aptal bir gazetecisin! Muhabir: Sen de çok aptal bir başkansın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında göçmenlikle ilgili soru sormaya çalışan NBC News muhabiri Monica Alba'ya ‘Sen çok aptal bir gazetecisin! Önde değil arkalarda oturmalısın” sözleriyle sert tepki gösterdi. Alba da Trump'a cevap vererek "Sen çok aptal bir başkansın" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD basınıyla kavgası, Beyaz Saray’daki basın toplantısında ileri bir boyuta taşındı. Daha önce onlarca kez kamera önünde gazetecilere 'sahte haber', 'kaba', 'aptal', 'acınası' ve 'en kötü gazeteci' sözlerini kullanan Trump, soruları beğenmediğinde veya eleştirel bulduğunda doğrudan muhabirleri hedef almaya devam ediyor.
GİT ARKADA OTUR
Trump son olarak Beyaz Saray’daki basın toplantısında NBC News muhabiri Monica Alba ile yaşadığı gerilimle dünyada gündem oldu. Alba, göçmenlik konusunu sormaya çalışırken Trump, "Kimsin sen?", "NBC'denim, efendim" cevabının ardından "Sen gerçekten aptal bir insansın. Seninle konuşmuyorum. Ön sırada oturmamalısın, arkada oturmalısın" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci ise "Sen de çok aptal bir başkansın" sözleriyle karşılık verdi. Beyaz Sarayın hızlı cevap hesabı da Alba'yı "Çok kaba bir yalan haberci" olarak nitelendirdi. İkilinin kamera karşısındaki kavgası tüm dünyada gündem oldu.
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