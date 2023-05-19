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Dünya New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor
Dünya

New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor

Yeniakit Publisher
2023-05-19 19:13:00 -
New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, New York şehrinin, üzerindeki gökdelenlerin ağırlığından dolayı her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğü belirtildi.

İlerleyen Dünya ve Uzay Bilimi (AGU) adlı grubun dergisinde yayımlanan araştırmada, başta Manhattan bölgesi olmak üzere gökdelenlerin şehrin jeolojik yapısına etkisi incelendi.

Araştırmada, 8 milyondan fazla insanın yaşadığı New York şehrinin bazı bölümlerinde, gökdelenlerin kütlesinden dolayı her yıl 1 ila 2 milimetre deniz seviyesine doğru çökme görüldüğü belirtildi.

Söz konusu çökmenin ölçek olarak küçük olduğu ancak şehri doğal afetlere karşı kırılgan yaptığı vurgulanan araştırmada, "Kıyı şehirleri küresel olarak büyüdükçe, inşaat yoğunluğunun artması ve deniz seviyesinin yükselmesi, artan su baskını tehlikesi anlamına geliyor." uyarısı yapıldı.

Araştırmada, su baskını açısından en fazla risk taşıyan yerlerin Manhattan adasının alt kısmı ile Brooklyn ve Queens'teki bazı bölgelerin olduğuna dikkat çekildi.

New York şehrindeki tüm binaların kütlesi hesaplanarak Dünya'ya uyguladıkları basınçtan kaynaklı çökmenin modellendiği araştırmada, uydu verilerinden New York'ta gözlemlenen çökmenin ayrıntılı grafik görüntülerine de yer verildi.
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