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New York borsası yükselişle açıldı

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:40
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77 artışla 26.318,55 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kazançla 2.927,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 7.948,22 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekmesinin küresel pay piyasalarını olumlu etkilediğini belirtti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:40
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

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