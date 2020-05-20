  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?
için kalan
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:59:56 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 24.455,94 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.960,63 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 9.305,62 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, ABD'nin önde gelen perakende firmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde satışlarını artırdığına ilişkin haberler etkili oldu.

Ülkede büyük perakende firmalarından Target, satışlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttığını açıkladı. Target'ın bu dönemde mağaza satışlarının yüzde 0,9, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde 141 oranında arttığı kaydedildi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart da dün Kovid-19 salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurmuştu.

Öte yandan piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Nisan'da gerçekleşen ve faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığına tutulduğu son toplantısının tutanaklarını takip edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı