  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi
Spor

New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:47:44 -
New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenörlük için Stan Van Gundy ile anlaşma sağlandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Pelicans'ın başantrenörlük görevine 61 yaşındaki ABD'li Stan Van Gundy'yi getirdiği duyuruldu.

Van Gundy, NBA'de daha önce Miami Heat, Orlando Magic ve Detroit Pistons'ı çalıştırmıştı.

Son 5 sezondur Alvin Gentry başantrenörlüğünde mücadele eden Pelicans, bir kez play-off'lara kalmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay