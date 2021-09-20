Nevşin Mengü'nün babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü öldü
Nevşin Mengü'nün babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti.
Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün evinde düşerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtiliyor.
73 yaşındaki Mengü'nün ölüm haberini Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk Twitter hesabından duyurdu.
Koncuk yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.