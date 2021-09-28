Nevşehir’de hazine arazileri satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre özellikleri ilanla duyurulan taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 12.10.2021 tarih ve saat 09:00’da Avanos Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacak.

Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’ den 10 Milyon TL’ ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacak.

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