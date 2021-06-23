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Yerel Nevşehir'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Nevşehir'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:56:00 -
Nevşehir'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

O.D. yönetimindeki 34 VIK 76 plakalı otomobil, Avanos-Kalaba yolunun 1. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.B. idaresindeki 40 AU 439 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden O.D. ile S.Ü. ve A.G. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ş.B, F.Ö. ve Z.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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