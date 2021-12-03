Nevşehir il tarım ve orman müdürü Okan Yılmaz görevden mi alındı? Özgür Memiş kimdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevinden alındı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz'ın yerine Yozgat İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özgür Memiş atandı. Özgür Memiş kimdir, nerelidir?

Özgür Memiş kimdir?

Özgür Memiş Kimdir? 1976 yılında Ordu İli Perşembe İlçesinde doğdu. İlk , orta ve lise eğitimini Samsun İlinde tamamladı. 1999 yılında Tokat Gazi Paşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Tokat Meyvecilik Üretim İstasyon Müdürlüğünde çalıştı.

2004 yılından itibaren İl Müdürlüğümüz Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 2012- 2014 yılları arasında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü yaptı. Şubat 2015 den itibaren Yozgat İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.