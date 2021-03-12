Netflix sömürmeye devam ediyor! Fiyat artışından sonra tekrar vatandaşın cebine göz dikti

Çoklu kullanıcı desteğine sahip Netflix, bu özelliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına başladı.

Log Dergisi'nde yer alan habere göre; Netflix'te satın alınan bir hesap, seçilen pakete göre dört farklı kişiyle kullanılabiliyordu. Ancak bu dönem, yapılan son teste bakılırsa "farklı evler arasında" sona erecek.

Firma yeni dönemde hesabınızı sadece sizinle birlikte yaşayanların kullanmasına izin verecek. Şirket aslında daha önce de bu uyarıyı yapıyordu ancak engelleme gerçekleştirmiyordu.

Test edilen yeni dönemde ise direkt olarak bir uyarı ile engelleme yapılacak. Hesap sahibiyle aynı evde yaşamayanları yüksek ihtimalle IP adresi üzerinden tespit edecek olan platform, böylelikle aynı evde olmayanların ortak hesaplarını sona erdirecek gibi görünüyor.

Henüz test aşamasında olan söz konusu kısıtlamanın ne zaman pratiğe geçeceği ve herkes için kullanıma çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Fiyat tarifesini güncellemişti

Netflix'te daha önce 17.99 TL olan temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.

Netflix sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurmuştu:

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."