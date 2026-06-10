Netanyahu'ya En Büyük Darbe Kendi Halkından!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllardır sürdürdüğü çatışmacı siyaset ve savaş politikaları, kendi halkı nezdinde de ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün (IDI) yayımladığı son kamuoyu araştırması, Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i, Netanyahu'nun bir sonraki genel seçimlerde yeniden başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor. Böylece yıllardır ülke siyasetinin en güçlü figürü olarak görülen Netanyahu'ya yönelik toplumsal desteğin ciddi ölçüde aşındığı ortaya çıktı.

SAVAŞ VE KRİZLER TEPKİ ÇEKİYOR

Gazze'de devam eden saldırılar, İran ile yaşanan gerilimler ve Orta Doğu'da artan istikrarsızlık nedeniyle Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler büyüyor. Muhalif çevreler, Netanyahu'nun kişisel siyasi geleceğini korumak adına ülkeyi sürekli kriz ortamında tuttuğunu savunuyor.

Anket sonuçları da bu eleştirilerin toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 61'i yalnızca Netanyahu'nun yeniden aday olmamasını istemekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki başbakanlar için en fazla iki dönem görev sınırı getirilmesini destekledi.

Dikkat çekici olan ise bu talebin yalnızca sol görüşlü seçmenlerden değil, merkez ve sağ seçmenlerden de güçlü destek görmesi oldu.

TRUMP'A GÜVEN DE AZALIYOR

Araştırmada ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin sonuçlar da Netanyahu hükümeti açısından dikkat çekici mesajlar verdi. İsraillilerin yalnızca yüzde 44'ü Trump'ın İsrail'in güvenliğini öncelikleri arasında gördüğüne inanırken, yüzde 54'lük kesim Trump'ın İsrail'e yeterli önemi vermediği görüşünü dile getirdi.

Kasım 2024'ten bu yana yapılan ölçümlerde Trump'a duyulan güvenin en düşük seviyeye gerilediği belirtilirken, özellikle Yahudi seçmenler arasında yaşanan düşüş dikkat çekti.

NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Yaklaşan seçimler öncesinde ortaya çıkan tablo, İsrail siyasetinde önemli değişimlerin habercisi olarak yorumlanıyor. Yıllardır iktidarda bulunan Netanyahu'nun, Gazze savaşı ve bölgesel gerilimlerin ardından hem uluslararası arenada hem de kendi halkı nezdinde ciddi bir güven kaybı yaşadığı değerlendiriliyor.

Anket sonuçları, İsrail kamuoyunda "Netanyahu sonrası dönem" tartışmalarının giderek güçlendiğini ortaya koyarken, gözler önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçim sürecine çevrildi.