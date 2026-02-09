  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez büyük oynadı. Daha önce İran, Lübnan gibi devletlere tehditler savuran Netanyahu bu kez ABD yönetimini tehdit etti.

İstedikleri olmazsa ABD'yi yıkacaklarını ima eden Netanyahu, Yahudiler olmasaydı ABD'nin var olmayacağını da belirtti "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek bu dünyadan da götürebiliriz" şeklinde konuştu.

