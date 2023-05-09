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Dünya Netanyahu tehditler savurdu
Dünya

Netanyahu tehditler savurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-09 23:08:00 -
Netanyahu tehditler savurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mazlum Filistinlilere tehditler savurdu.

İsrail’in gece saatlerinden Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gece düzenlenen hava saldırılarından övgüyle bahseden Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırılarda sivillere zarar vermemek için her şeyi yaptığını iddia ederek, “Bizimle onlar arasındaki fark bu” dedi.

Netanyahu, “Sizin tarafınızdan yapılacak herhangi bir tırmanış, bizim tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

"Operasyonlar henüz bitmedi”

Netanyahu'nun ardından konuşan Gallant, "operasyonların henüz bitmediğini" belirterek, “Güvenlik teşkilatı her türlü senaryoya hazır” ifadelerini kullandı. Gallant, operasyonun "tüm hedeflerine" ulaştığını açıklayarak, "Gazze'deki İslami Cihad liderliği öldürüldü" dedi.

“Operasyonlar gerektiği kadar genişleyecek”

Genelkurmay Başkanı Halevi ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik saldırıların bir süredir devam ettiğini aktararak, ordunun saldırı için en iyi zamanı beklediğini açıkladı. Operasyonların gerektiği kadar genişleteceğini vurgulayan Halevi, hedeflerin yerleşim yerlerinde saklandığını, İsrail'in operasyonlar sırasında sivillerine zarar vermemek için her türlü çabayı gösterdiğini savundu.
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