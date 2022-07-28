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Spor Netanya Başakşehir skoru kaç kaç?
Spor

Netanya Başakşehir skoru kaç kaç?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kaşılaşıyor. Peki Netanya Başakşehir maçı ne oldu? Netanya Başakşehir maçı skoru kaç? Netanya Başakşehir maçı kaça kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-28 20:11:00 - 2022-07-28 20:13:08
Netanya Başakşehir skoru kaç kaç?

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında İsrail ekibi Maccabi Netanya'ya konuk oluyor. Futbolseverler Netanya Başakşehir maçı sonucunu merak ediyor. İstanbul'da oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan temsilcimiz, umutlarını İsrail'e taşımıştı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki temsilcilerimizden Başakşehir, bu akşam İsrail ekibi Maccabi Netanya'ya rövanş maçına çıktı. Maccabi Netanya Başakşehir maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Netanya Başakşehir skoru kaç kaç?

Netanya 0-1 Başakşehir

9' Ndayishimiye'nin attığı gol ile Başakşehir 1-0 önde.

Netanya Başakşehir 11’leri

Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Serdar, Chouiar, Okaka

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