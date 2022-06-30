Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

Bitkilerin pek çoğu zararsız ve kendi halinde canlılar olarak görülürken, bunlar arasında etobur olan bazı bitki türleri de bulunuyor. Böceklerden küçük boyuttaki ayaklılara kadar canlıları yiyebilen etobur bitkiler arasına bugün bir yenisi daha katıldı. Phytokeys’te yayımlanan yeni bir araştırma, etobur bitkilerde daha önce görülmeyen bir av yöntemini de hayatımıza kattı.

Yeni etobur bitki türü, Güneydoğu Asya’da bulunan Borneo adasında keşfedildi. ‘Nepenthes pudica’ olarak adlandırılan yeni bitkinin asıl şoke yanıysa avlarını yakalama yöntemiydi. webtekno'nun haberine göre; Su ibriğinin bir türü olan etobur bitki, kendi türünün aksine testi şeklindeki yapısını toprak üstünde tutmuyor, bunu yer altında saklıyordu.

Kendi türünün aksine yer altından besleniyor:

Bilim insanlarının keşfi, bölgede 2012 yılında yapılan incelemelerin bir parçasıydı. O zamanlarda bölgedeki Nepenthes bitkilerinin garip bir şekilde yüzeyde herhangi bir testi benzeri yapıya yer vermediği görülmüştü. Fakat bölgenin günümüzde yeniden araştırılması keşfin yapılmasını sağladı.

Bölgede zemini kaplayan yosunu ve toprağın ince bir tabakasını kaldıran bilim insanları, karşılarında nerede olduklarını merak ettikleri yapıyı buldu. Bitki, testi şeklindeki yapısını toprağın altında tutuyordu. Bazı bitkilerin gövdesini toprağım 11 santimetre kadar altına soktuğu görüldü.

Bu bitkinin kendi türünden farklı olarak zemini değil, yeraltını kullanması bilim insanlarına göre av tercihinden kaynaklanıyor. Yer altındaki bitkiler, yerin altında yaşayan ve hareket eden canlıları hedef alıyor. 17 örneğin incelendiği araştırmada da bir bitkinin bu canlıları yakalayarak sindirdiğine dair izler bulundu.

Av tercihinin yanı sıra bitkinin yaşadığı koşullar da aslında bu durumun bir açıklamasıydı. Keşfedilen yeni bitki, deniz seviyesinden 1000 ila 1300 kilometre yüksekte yaşıyordu. Bilim insanları, bu yükseklikte bitkinin yer altında daha fazla besine ulaşabileceğini kaydetti. Daha önce yer altından beslenen etobur bitkiler keşfedilmiş olsa da yeni bitki, testi şeklinde tuzağa sahip bitkiler arasında bir ilk oldu.