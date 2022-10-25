Neler yağ yakar? İbrahim Saraçoğlu tarifi ile yağ yakan, göbek eriten limon kürü! Yağ yakıcı limonlu su tarifi

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan yağ yakan limon kürü…

C vitamini açısından zengin olan ve hem sağlık hem de güzellik için mucizevi olan limon, yine zayıflatıcı etkisi ile bilinen maydanoz ile birleştiğinde yağları mum gibi eriten bir karışım haline geliyor. Düzenli kullanıldığında vücudunuzda biriken yağlardan kurtularak hızla sizi forma sokacak yağ yakan limon kürü nasıl yapılır diye merak edenler için sizler için tüm detayları derledik. Öncelikle bu kürü uygularken kalorili, hazmı zor ve ağır besinlerden uzak durmalı ve mutlaka ama mutlaka düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Egzersiz yapmak size zor ve zahmetli geliyorsa her gün düzenli yürüyüş yapmanız, dans etmeniz, asansör kullanmamanız, televizyon karşısında mekik çekmeniz yeterli ve etkili olacaktır.

Yağ yakan limon kürü nasıl yapılır?

Malzemeler

16 dal taze maydanoz

1 adet limon

1 bardak içme suyu

Hazırlanışı ve uygulanışı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tarifi olan yağ yakan limon kürü için 1 adet limon suyu, iyice yıkayıp ayıkladığınız maydanozlar ve bir bardak içme suyunu blenderdan geçirin. Ortaya yeşil bir sıvı çıkacak. Bu karışımı sabahları aç karnına kahvaltı etmeden 15 ya da 20 dakika önce tüketin. Kürü 15 gün uygulayın. 7 gün mola verin ve 15 gün daha uygulayın. Kür arasında bir hafta mola vermek çok önemlidir. Mola sayesinde vücudunuzu dinlendirir ve yeni kür için hazırlamış olursunuz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından verilen bu kür, yağlarınızın yakımını hızlandıracak ve etkili sonuçlar getirecektir. Bu kür sayesinde istediğiniz sonuca kısa sürede ulaşmaya başladığınız için diyet dönemlerinin en temel noktası motivasyon konusunda da zorlanmamış olacaksınız.

Göbek eriten limon kürü tarif 2.

Göbek yağlarınızdan kurtulmak için bu kürü haftada iki kere tüketmelisiniz. Yarım limon suyu, 3 yemek kaşığı light yoğurt ve yarım çay kaşığı zerdeçalı karıştırıp gece yatmadan yarım saat önce yemelisiniz. Tüketeceğiniz yoğurt kürüne, isteğinize bağlı olarak yarım çay kaşığı pul biber veya zencefil de ekleyebilirsiniz.

Limonlu su tarifi nasıl yapılır?

Limon suyunu, klorsuz suyu ve maydanozları sapları ile beraber blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları karnınıza doyurmadan 10-15 dakika kadar önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın.

İlginizi çekebilir → Trabzon yağlısı tarifi: Trabzon yağlaması nasıl yapılır? Karadeniz pidesi Trabzon yağlısı pidesi nefis tarif → TIKLAYINIZ