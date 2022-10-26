Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Dut yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu

Sağlık açısından onlarca faydası olan bu yaprak, tüketilmeye değer olarak görülüyor. Dut yaprakları kurutulduktan sonra kaynatılarak içilebilir. Bu durumda ateşi düşürücü etkisi olduğu söylenebilir. Vücuttaki ödemin atmasına yardımcı olduğu gibi idrar söktürücü etkisi bulunur.

Dut yaprağı, dut ağacından toplanıp kurutulduktan sonra kullanılan, şifalı bitkilerden biridir. Dut meyvesi kişiler tarafından sevilerek tüketilirken dut ağacının yaprakları da kurutularak sağlık için tüketilmektedir. Bu şifalı bitki hakkında uzmanlar da kişilere kullanım için öneri vermektedir. Dut yaprağı İbrahim Saraçoğlu tarafında da tüketilmesi önerilen bitkiler arasında yer alır. İşte dut yaprağı yararları hakkında bilinmesi gereken detaylar...

Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?

-Özellikle kan basıncı seviyesinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde kan şekeri seviyesini de kontrol etmektedir.

-Dut yaprağı özellikle şeker hastalığı için oldukça faydalıdır.

-Ayrıca tansiyonu dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Hatta dut yaprağının kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Tam bir karaciğer dostudur. Ayrıca karaciğer hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Çok güçlü antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Göz hastalıklarına karşı da koruyucudur.

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olmaktadır. Ayrıca kalbin ritmini de dengelemektedir.

-Dut yaprağının diğer bir özelliği ise bağırsakları en iyi şekilde temizlemesidir.

-Sadece bağırsakları temizlemiyor, karaciğeri de temizlemektedir.

-İçerisinde A, B1, B2, ve B6 vitaminleri oldukça zengin bulunmaktadır.

-Ayrıca antioksidan bakımında da zengin olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bu sayede vücuda girebilecek hastalıklara karşı da korucu olmaktadır.

-Demir, çinko, magnezyum, potasyum, protein ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.

-İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır. Ayrıca kemik sağlığına olumlu yönde çok sayıda katkısı da bulunmaktadır.

-Sindirim sistemini güçlendirir. Bu sayede kabızlık gibi sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Dut yaprağının içerisinde bulunan vitaminler sayesinde saç sağlığına inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

-Özellikle karaciğer kanserini önleyicidir.

-Kan şekerinin düşürülmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Dut yaprağının yaşlanmaya karşı da etkisi bulunmaktadır.

Dutun Kullanımı Nasıldır?

Yaprağın hem kurutulmuş hem de tazesinde saç yapılabilir. Kaynamış suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleme süresi dolduktan sonra ise ılık şekilde günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir. Dut yaprağından dolma da yapılmaktadır. Zeytin yağlı dolması da çok faydalı olmaktadır. Faydalıdır fakat yine de çayı çok fazla tüketilmemelidir.

Dut Yaprağı Zayıflatır mı?

Bitki çaylarının hastalıklara ve cilde sağladığı faydaların yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olduğu bilinmektedir. Dut yaprağının da çay olarak tüketilmesi zayıflamada yardımcı bir takviye olabilir. Dut yaprağı çayı metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar ve yağların yakılmasında etkilidir. Dut yaprağı çayından fayda görmek için yemeklerden önce bir bardak içmeniz kilo verme döneminizde etkili olacaktır.

Dut Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

Dut yaprağı çayının demlenmesi son derece basit ve pratiktir. Dut yaprağı çayı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1 litre suyu kaynatın. Ardından 3 ya da 4 adet kurutulmuş dut yaprağını kaynar suyun içine atın. Yaklaşık 2 saat ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Demlenen dut yaprağı çayını her sabah kahvaltıdan önce ya da akşam yemekten önce aç karnına tüketebilirsiniz.

Taze dut yaprağı çayı nasıl yapılır?



Dut yaprağı çayı, 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanmaktadır. 1 su bardağı kadar su kaynatılır ve kaynadıktan sonra altı kapatılır. Suyun içine 2 çay kaşığı kurtulmuş dut yaprakları konur ve 3-4 dakika demlenmesi beklenir. Dut yaprağı çayı demlendikten sonra süzerek servis edilebilir.

Dut Yaprağı Zararları

İnsan sağlığına faydası saymakla bitmeyen dut yaprağının zararları olduğu da bilinmektedir. Bu yüzden kullanmadan önce zararları hakkında araştırma yapılmaktadır. Dut içerisinde yüksek oranda polen bulunur. Bu da alerjiye yol açabilir. Dut yaprağında aynı zamanda potasyum oranı da yüksektir. Potasyumun vücuda fazla girmesi böbrek hastalıklarına yok açar ya da böbrek hastalığı olan kişilerde problem yaratır. Bu yüzden tüketiminde oldukça dikkatli olunmalıdır. Hamileler için de dut yaprağı çayı tüketimi merak konusudur. Hamilelikte dut yaprağı tüketimi için uzmanlar tarafından olumsuz ifadeler bulunmasa da gebelik çok hassas bir dönem olduğu için aşırı tüketimine dikkat edilmelidir.

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