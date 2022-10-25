Trabzon yağlısı tarifi: Trabzon yağlaması nasıl yapılır? Karadeniz pidesi Trabzon yağlısı pidesi nefis tarif
Trabzon yağlaması nedir? Trabzon yağlaması nasıl yapılır? Çıtır kenarlarıyla, tereyağıyla, peyniriyle, yumurtasıyla doysanız da yemeye devam edeceğiniz bir lezzet . İşte Trabzon kavurmalı pide tarifi: Evde hazırlayabileceğiniz Trabzon yağlaması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Trabzon yağlaması nasıl yapılır? Evde hazırlayabileceğiniz Trabzon yağlaması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TRABZON YAĞLAMASI TARİFİ
Trabzon yağlaması malzemeler
Hamur için;
1 çay kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 instant maya
Ilık su
Alabildiğine un
Kaşarlı malzeme
Rende kaşar
Yumurta
Üzeri için;
Tereyağı
TRABZON YAĞLAMASI PİDE YAPILIŞI
Hamur malzemelerimizi ekleyerek ele yapışan bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun. Ardından üstünü kapatarak yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalandıktan sonra hamuru iki eşit parçaya ayırıp elinizle açın. İç harcının dışarı akmaması için hamurun kenarlarını içe doğru katlayın. Pidenin pişeceği yuvarlak tepsiyi unlayıp açılan pide hamurun içine yerleştirin.
İç harcı oluşturmak için peynirleri karıştırın. Sonrasında harmanlanan peynirlere su katıp açılan pidenin içerisine eşit bir şekilde yayın. Peynirlerin üstüne margarini parçalara ayırarak koyun. İki adet yumurtadan elde edilen yumurta sarılarını pidenin kenarlarına sürün. 220 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarmadan 30 saniye önce üstlerine birer yumurta kırın.
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