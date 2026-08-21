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Gündem Neler oluyor? Türkiye neden sallanıyor? Marmara ve Çankırı'nın ardından şimdi de Simav!
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Neler oluyor? Türkiye neden sallanıyor? Marmara ve Çankırı'nın ardından şimdi de Simav!

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Neler oluyor? Türkiye neden sallanıyor? Marmara ve Çankırı'nın ardından şimdi de Simav!

Türkiye'nin farklı noktalarından peş peşe deprem haberleri geliyor. Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında kaydedilen 117 mikrodeprem bilim dünyasının dikkatini çekerken, sabaha karşı Çankırı'nın Ilgaz ilçesi 4,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Saatler sonra bu kez Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara'daki hareketliliğe ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen 117 mikrodepremin ardından Çankırı ve Kütahya'dan da deprem haberleri geldi.

Özellikle Marmara'da kısa süre içerisinde çok sayıda küçük sarsıntının kaydedilmesi, “Neler oluyor, Türkiye neden peş peşe sallanıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Marmara'da 117 mikrodeprem

Marmara Denizi'nde Adalar mevkisini merkez üssü alan bölgede 117 mikrodeprem kaydedildi.

Sarsıntıların büyüklüklerinin 0,7 ile 3,1 arasında değiştiği bildirildi.

Marmara'daki hareketlilik üzerine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yetkililerinden açıklama geldi.

Kandilli, söz konusu hareketliliğin aktif tektonik hatlarda görülebilen bir mikrodeprem dizisi olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Söz konusu sarsıntılar aktif tektonik hatların doğası gereği zaman zaman gözlenebilen rutin bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir.”

Bu değerlendirme, 117 mikrodepremin tek başına olağan dışı veya daha büyük bir depremin kesin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğine işaret etti.

Bu kez Çankırı sallandı: 4,2

Marmara'daki hareketliliğin ardından sabaha karşı Çankırı'dan deprem haberi geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Şimdi de Simav sallandı!

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deprem haberlerine Kütahya da eklendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.04'te 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem Simav'ın yanı sıra çevredeki il ve ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye neden sallanıyor?

Marmara, Çankırı ve Kütahya'da meydana gelen depremlerin kısa zaman aralıklarıyla kaydedilmesi dikkatleri Türkiye'nin aktif fay hatlarına çevirdi.

Ancak farklı bölgelerde meydana gelen depremlerin zaman bakımından birbirine yakın olması, tek başına bu depremlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor.

Kandilli Rasathanesi de özellikle Marmara'daki 117 sarsıntının aktif tektonik hatların doğası gereği zaman zaman görülebilen “rutin bir mikrodeprem dizisi” niteliğinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki sismik hareketlilik yakından takip edilirken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek yeni verilere çevrildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Anadolu’nun Sismik Gerçeği: Peş Peşe Yaşanan Depremler ve Bilimsel ÇerçeveTürkiye, jeolojik konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer almaktadır. Son günlerde Marmara Denizi’nde kaydedilen mikrodeprem kümeleri, Çankırı Ilgaz’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı ve Kütahya Simav’daki hareketlilik, halk arasında endişeye yol açarken "Depremler yapay yollarla tetiklenebilir mi?" sorusunu yeniden gündeme getirmiştir. Ancak sismoloji, jeofizik ve jeoloji bilimlerinin ortak verileri, bu sarsıntıların tamamen doğal yer kabuğu hareketlerinden kaynaklandığını açıkça ortaya koymaktadır.Marmara Denizi'nde Adalar açıklarında yaşanan ve mikrodeprem olarak adlandırılan küçük çaplı sismik hareketler, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolundaki olağan enerji deşarjlarıdır. Yerin kilometrelerce derinliğinde biriken yapısal stres, bu tür küçük kırılmalarla parça parça boşalmaktadır. Benzer şekilde, Çankırı Ilgaz’da yaşanan deprem de bölgedeki yerel fay segmentlerinin kendi iç dinamikleriyle ilgilidir. Kütahya Simav ise Ege Bölgesi’nin genişleme rejimine (tektonik açılma) bağlı olarak zaten sık sık sarsılan, jeotermal kaynakların ve kırıklı hatların yoğun olduğu bir coğrafyadır. Bu üç farklı bölgedeki hareketliliğin eş zamanlı gibi görünmesi tamamen istatistiksel bir tesadüften ibarettir. Türkiye sınırları içinde her gün, insan kulak ve gözünün hissetmediği yüzlerce mikro sarsıntı kaydedilmektedir.Toplumda dönemsel olarak yayılan "HAARP" veya benzeri elektromanyetik/akustik teknolojilerle kasıtlı deprem üretildiği iddiaları ise bilimsel bir temele dayanmayan şehir efsaneleridir. Bir fay hattının kırılması için gereken enerji miktarı, insanlığın üretebileceği en güçlü nükleer enerjiden bile kat kat fazladır. Yerin altındaki devasa tektonik levhaları sarsacak veya belirli bir noktaya bu denli muazzam bir enerjiyi nokta atışıyla odaklayacak hiçbir insan yapımı teknoloji ya da cihaz bulunmamaktadır. Deprem, levha tektoniğinin milyarlarca yıldır süregelen doğal bir sonucudur.Sonuç olarak, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri bilim dünyası için şaşırtıcı değildir; aksine, dinamik bir yer kabuğuna sahip olduğumuzun kanıtıdır. Komplo teorilerine ve asılsız iddialara itibar etmek yerine, bilimsel veriler ışığında hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Gerçekçi yaklaşımlarla binalarımızı sismik açıdan güvenli hale getirmek, yapı stoklarımızı güçlendirmek ve deprem bilincini artırmak, bu coğrafyanın kaçınılmaz gerçeğiyle baş etmenin tek ve en etkili yoludur.
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