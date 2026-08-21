Neler oluyor? Türkiye neden sallanıyor? Marmara ve Çankırı'nın ardından şimdi de Simav!

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen 117 mikrodepremin ardından Çankırı ve Kütahya'dan da deprem haberleri geldi.

Özellikle Marmara'da kısa süre içerisinde çok sayıda küçük sarsıntının kaydedilmesi, “Neler oluyor, Türkiye neden peş peşe sallanıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Marmara'da 117 mikrodeprem

Marmara Denizi'nde Adalar mevkisini merkez üssü alan bölgede 117 mikrodeprem kaydedildi.

Sarsıntıların büyüklüklerinin 0,7 ile 3,1 arasında değiştiği bildirildi.

Marmara'daki hareketlilik üzerine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yetkililerinden açıklama geldi.

Kandilli, söz konusu hareketliliğin aktif tektonik hatlarda görülebilen bir mikrodeprem dizisi olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Söz konusu sarsıntılar aktif tektonik hatların doğası gereği zaman zaman gözlenebilen rutin bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir.”

Bu değerlendirme, 117 mikrodepremin tek başına olağan dışı veya daha büyük bir depremin kesin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğine işaret etti.

Bu kez Çankırı sallandı: 4,2

Marmara'daki hareketliliğin ardından sabaha karşı Çankırı'dan deprem haberi geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Şimdi de Simav sallandı!

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deprem haberlerine Kütahya da eklendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.04'te 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem Simav'ın yanı sıra çevredeki il ve ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye neden sallanıyor?

Marmara, Çankırı ve Kütahya'da meydana gelen depremlerin kısa zaman aralıklarıyla kaydedilmesi dikkatleri Türkiye'nin aktif fay hatlarına çevirdi.

Ancak farklı bölgelerde meydana gelen depremlerin zaman bakımından birbirine yakın olması, tek başına bu depremlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor.

Kandilli Rasathanesi de özellikle Marmara'daki 117 sarsıntının aktif tektonik hatların doğası gereği zaman zaman görülebilen “rutin bir mikrodeprem dizisi” niteliğinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki sismik hareketlilik yakından takip edilirken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek yeni verilere çevrildi.