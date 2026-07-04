Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ukrayna, Rusya'ya ait "Mig-29" tipi bir savaş uçağının yanı sıra bir fırlatma rampasını vurarak imha etti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bulunan Belbek Askeri Havaalanı'na gece yarısı operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda üste konuşlu Rus "Mig-29" tipi bir savaş uçağının yanı sıra bir fırlatma rampasının da başarıyla vurularak imha edildiği bildirildi.
Operasyona ait sıcak görüntüler de paylaşılırken, Rus ordusuna verilen maddi hasarın on milyonlarca dolara ulaştığının tahmin edildiğini belirtti.