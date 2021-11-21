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Spor Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe oldu
Spor

Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe deplasmanda, Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:17:00 -
Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın golü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo kaydetti.

Tısserand kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand 83. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray VAR'a takıldı

Galatasaray'ın 84. dakikada Diagne'nin kafa vuruşunda bulduğu gol VAR'da incelenerek faul kararıyla iptal edildi.

Bu sonuçla Galatasaray 21 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 23'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken Fenerbahçe Göztepe'ye konuk olacak.

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