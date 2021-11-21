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Spor Necati Ateş'ten sert tepki: Canımız yanıyor
Spor

Necati Ateş'ten sert tepki: Canımız yanıyor

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından hakemlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 22:59:00 -
Necati Ateş'ten sert tepki: Canımız yanıyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in kırmızı kart gördüğü Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Necati Ateş'in açıklamaları şöyle:

"Maça iyi başladık, öne de geçtik. Skoru ilk yarıda daha farklı yere getirebilirdik ama maalesef yediğimiz bir golle... Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme."

"Canımız yanıyor"

"Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi. Canımız yanıyor. Canımız yandığında da sesimiz çıkıyor, sonra maçı değil bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene Mostafa'ya aynı pozisyonda kırmızı kart verdi, aynı hakem."

"Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar"

"Bize bunları yaşatamazlar, Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Gözünün önünde oluyor, biz de cephede görüyoruz her şeyi. 1. golde de bana göre %100 faul var. Kerem'in pozisyonunda çağırmıyorsan, Diagne'nin pozisyonunda golü vereceksin."

"Bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktaları"

"Kırmızı kart gördükleri pozisyonda avantaj bizde, Diagne aldı gidiyor, yüksek ihtimalle penaltı. Avantajı oynatsana bize. Bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktaları."

"Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız"

"Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzde çok önemli bir #UEL maçımız var, ondan dolayı çok üstünde durmayacağız bunun."

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