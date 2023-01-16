Necati Ateş iyiden iyiye haddini aştı! Fenerbahçelileri çıldırttı...

Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Necati Ateş; Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, Gaziantep FK'nın savunmacısı Ertuğrul Ersoy'u eleştirdi. Ateş'in yorumları sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti ve sarı - lacivertlile bu skorla birlikte son 4 maçında 3. galibiyetini aldı.

Puanını 38'e yükselten ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe için spor yorumcusu Necati Ateş'ten flaş değerlendirmeler geldi. TRT Spor'da yorumlarda bulunan Necati Ateş, Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul Ersoy'u ağır şekilde eleştirdi.

"Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı"

Ateş'in, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı - lacivertli futbolseverler, sosyal medya üzerinden Ateş'e eleştiren ifadeler kullandı.