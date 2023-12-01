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Dünya Ne yapsalar engelleyemiyorlar! Fransızları şok eden anlar
Dünya

Ne yapsalar engelleyemiyorlar! Fransızları şok eden anlar

Yeniakit Publisher
2023-12-01 21:10:00 -

Kaçak göçü engellemeye çalışan Fransa, hangi önlemi alsa fayda etmiyor. Son yaşanan olay ise bunun bir kanıtı.

Avrupa’da kaçak göçmen sorunu büyük bir problem olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Avrupa’da kaçak göçmen sorunu büyük bir problem olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Dün Portekiz’de çekilen görüntüler gündem olmuş, ülkenin en işlek meydanlarında yüzlerce kaçak göçmenin olması dikkat çekmişti.

Bu kez şaşırtan görüntüler Fransa’dan geldi.

Fransa’nın ünlü hızlı trenlerinden birinde motor bölümünde saklanıp Fransa'ya kaçak giren mültecileri gören Fransızlar şok oldu.
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350 kilometre hızlara kadar ulaşan trenin o bölümünde nasıl seyahat ettikleri ise merak konusu oldu.

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