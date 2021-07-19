Ne yapacaklarını şaşırdılar... Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunan'ı resmen kudurttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek. Erdoğan, temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Erdoğan'ın vereceği müjde panikletti

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var." ifadelerini kullanmış, Yunan basını çeşitli senaryoları gündeme getirmişti.

Senaryolar; Azerbaycan ile KKTC arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, Maraş'ın statüsü, Gazimağusa yakınlarına deniz üssü inşası, Geçitkale'ye kalıcı SİHA üssü ve yeni doğalgaz keşfi şeklinde sıralandı.

Yunan basını: İsrail için kabus olabilir

Yunan basınından son olarak SL Press gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine endişeyle yaklaştı. Haberde "Kıbrıs'ın Türkiye'nin jeostratejik kontrolüne geçmesi İsrailliler için bir kabus olabilir" denildi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin birlikte hareket ettiği biliniyor. Ancak Kıbrıs sorununun çözüm yolunu ve çerçevesini belirleyecek tarafın İsrail olmadığı kaydedildi.

Rum kesimi ve Atina'nın Ada'da olası bir rota değişikliğine işaret edilirken, "İki toplumlu federasyonun tuzağından kurtulurlarsa ve alternatif bir strateji ararlarsa, Tel Aviv kendi çıkarına onları bölgesel olarak ve ABD'de Yahudi lobisi aracılığıyla destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.

5 müjde senaryosu

Kıbrıs Türk halkı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerinde Lefkoşa'da vereceği müjdelere kilitlendi. Rum-Yunan ikilisi ve AB'nin endişeyle, BM'nin ise merakla beklediği müjdelerle ilgili 5 senaryo konuşuluyor, ilk sırada Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki başlatması yer alıyor.

Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM'den bir heyetle yarın 2 günlük Kıbrıs ziyaretine başlıyor. Erdoğan, biri KKTC Meclisi'nde, diğeri 20 Temmuz törenlerinde tüm dünyaya Kıbrıs'la ilgili açıklamalar yapacak. Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, 5 senaryoya üzerinde duruluyor:

1) Azerbaycan'la diplomatik ilişki

Erdoğan'ın "Uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor" dediği en önemli müjdenin, Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor. Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa'da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde 'Tek millet 3 devletiz' ifadelerini kullandı. Böyle bir adım, Türk tarafının BM'ye sunduğu, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm' formülüne de fiili destek olacak.

2) Rumlara "Maraş'a dönün" çağrısı

Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan'ın Maraş'ın mülkü bulunan Rumları, KKTC'de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak, "Evlerinize dönün" çağrısı yapmasından endişe ediyor. Erdoğan'ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak. AB ve BM'ye bir dizi şikâyette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum 'Türk yönetimi altına girmeye' hazır.

3) Geçitkale'ye daimi SİHA üssü

Başkan Erdoğan, 1974'ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir. Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak KKTC'yi iniş noktası olarak kullanıyor.

4) Gazimağusa'ya deniz üssü

Başkan Erdoğan, KKTC'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günümüzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yanaşıyor. Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline getirilmesi yönünde planlar mevcut.

5) Doğalgaz müjdesi

Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın yarın öğleden sonra başlayacak Kıbrıs ziyaretinde programı yoğun. Erdoğan yarın KKTC Meclisi'nde tarihi müjde konuşmasını yaptıktan sonra Girne'de 1974'te Türk ordusunun çıkarma yaptığı koyda törene de katılacak.

50 sandalyeli Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde ana muhalefetteki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi, Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturumu boykot etme kararı aldı. Erdoğan, 20 Temmuz törenlerinin başlayacağı salı günü Bayram Namazı'nı Lefkoşa'da kılacak, ardından tören alanında halka seslenerek, mesajlar verecek. Erdoğan bir dizi açılış ve temel atma törenine de katılacak.

Yunan basını korkusu belli etti

Öte yandan Yunan basını da Erdoğan'ın vereceği müjdeyi mercek altına aldı.

Ethnos'un, "Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı 5 müjdeli haber" başlıklı haberinde, müjdeli haberin bir "sır" olarak saklandığı, ancak 5 senaryonun gündemde olduğu kaydedildi.