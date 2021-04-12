Ne kadar paraya zekat düşer? En kolay en basit en hızlı en pratik yöntemle zekat hesaplama

Zekat İslam hukukunda ise Kur’an’da belirtilen sınıflara sarfedilmek üzere nisap miktarı mala sahip olan zengin müslümanların, her yıl mallarının 40’da 1’ini (%2.5) fakir müslümanlara dağıtmak üzere vermeleri demektir. Peki zekat nasıl hesaplanır?

Zekat nasıl hesaplanır?

Kişi nisap miktarı mala ulaştığında bu günü başlangıç tutarak 1 hicri yıl (355 gün) bekler. Bu dönem içerisinde kişinin parası artıp azalabilir. 1 kameri yıl tamamlandığında eğer kişinin malı hala nisap miktarından fazla ise kişinin zekat verme vakti gelmiştir ve zekat hesaplaması yapması gerekir.

Varlıklarınız nisap miktarını yani 80,18 gram altına sahipse zekat verilmesi gerekir. Toplam varlıklarınızdan borçlarınızı düşersiniz kalan kısım 80,18 gram altına karşılık geliyorsa bu malınızın yüzde 2,5’ini zekat olarak verirsiniz. Örnek 50.000 TL paranız var ve borcunuz da yok o vakit Nisap Miktarı (80,18 Gram Altın değeri 12 Nisan 2021 tarihine göre, 36.763,66 TL etmekte. ) 50.000 TL’nin zekat miktarı 12 Nisan 2021 altın fiyatlarına göre, 1,250 TL’dir.

Zekat hesaplama yapılırken;

-Altın ve gümüşler,

-Nakit ve banka hesabında bulunan paralar,

-Ticaret mallarının tutarını ve satma amacıyla elinde bulundurduğu mülkiyetler,

-Alacaklı olduğu para miktarı toplanır.

-Eğer kişinin borcu varsa bu borç miktarı çıkan toplam mülkiyet hesabından çıkarılır.

Sonuçta çıkan hesap nisap miktarından fazla ise bu miktarın 40’da 1’ini (%2.5) zekat olarak verir. Nisap miktarından az ise o kişiye zekat vermek farz değildir. Zekat hesaplamak için tıklayın

Kimlerin zekat vermesi gerekir?

Zekatın farz olabilmesi için hem mükelleflerle hemde mallarla ilgili şartlar vardır:

1-Zekat verecek kimsenin Müslüman, hür, akli dengesi yerinde ve ergenlik çağına girmiş olması,

2-Temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında nisap miktarı veya daha fazla mala sahip olması,

3-Zekat verilecek malın gerçekten veya hükmen artıcı olması,

4-Zekatın verilebilmesi için tam mülkiyetin bulunması,

5-Nisap miktarına ulaşıldıktan sonra, bu malın üzerinden 1 kameri yıl (355 gün) geçmiş olması.

Zekata tabi olan mallar nelerdir?

Zekata tabi olan mallar şunlardır;

1.Altın, gümüş ve banknot

2.Ticaret malları

3.Hayvanlar

4.Maden ve defineler

5.Arazi ürünleri

Zekat kimlere verilir?

Zekatın verilebileceği sınıflar Kur’an-ı Kerim’de, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilmiştir. Ayet-i kerimeye göre zekat verilebilecek sınıflar:

1.Fakir müslümanlar

2.Miskinler

3.Borçlular

4.Mücahidler (Allah yolunda savaşanlar)

5.Yolcular

6.Zekat amilleri. Bugün için böyle bir sınıf yoktur.