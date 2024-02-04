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Ekonomi Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması
Ekonomi

Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-04 15:48:00 - 2024-02-04 16:17:06
Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yönetim değişikliğine giden Merkez Bankası hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı yeni görevi sebebiyle tebrik etti.

Bakan Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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