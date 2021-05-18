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Ekonomi Ne altın ne dolar! Yatırımcıların ilk tercihi oldu
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Yatırımcıların ilk tercihi oldu

Gümüş ithalatı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 87 yükseldi. Altına göre daha az düşüş gösteren gümüş, yatırımcılar tarafından popüler hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:11:00 -
Ne altın ne dolar! Yatırımcıların ilk tercihi oldu

2021'in ilk 4 ayında gerçekleşen gümüş ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösterdi. Aynı dönemde altın ithalatı ise yüzde 54 azaldı. Altının ons fiyatında yaşanan düşüş döneminde gümüş fiyatlarında yaşanan gerilemenin sınırlı kalması, yatırımcıların tercihinde etkili oldu.

Pandemi ile birlikte yükselişe geçen değerli metaller vatandaşların yatırımlarını bu yöne kaydırmasında etkili olurken ithalat verileri de bu burumu gözler önüne serdi.

Borsa İstanbul verilerine göre 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen gümüş ithalatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artarak 188.511 kilograma yükseldi. 2020 yılının ilk dört ayında gümüş ithalatı 100.680 kilogramda kalmıştı.

Gümüş ithalatında ilk 4 aylar baz alındığında son 23 yılın rekoru kırıldı.

2020 yılında gümüş ithalatı yüzde 75 artmıştı

2020 yılında yapılan gümüş ithalatı, 2019 yılına göre yüzde 75 artarak 283.624 kilogramdan 496.215 kilograma yükselmişti. Ay bazında bakıldığında ise en çok gümüş ithalatının yapıldığı ay geçen yılın ağustos ayı olmuştu. Bu dönemde toplam 102.660 kilogram gümüş ithal edilmişti.

Altın ithalatı yüzde 54 azaldı

 

Altın da yaşanan durum ise gümüşün tam tersi. Borsa İstanbul verilerine göre 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleşen altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 82.096 kilogramdan, 37.312 kilograma geriledi.

2020 yılının tamamında tolam 291.309 kilogramlık altın ithalatı gerçekleşirken en yüksek ithalat 37.572 kilogram ile ağustos ayında gerçekleşmişi.

Kutsar: Gümüş altına göre daha güçlü kaldı

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, gümüşte ileriye yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini belirterek, bu durumun insanları, altın yatırımlarının yanına gümüşü de ekleme yoluna ittiğini belirtti.

Altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin diğer değerli metalleri de etkilediğini ve bu nedenle insanların gümüş yatırımına yöneldiğini ifade eden Kutsar, gümüşte oransal bazda getirinin daha fazla olmasının beklendiğini söyledi.

Kutsar, geçen dönemde altının ons fiyatında yaşanan düşüşün gümüş fiyatlarında görülmediğini ve bu durumun da gümüşün yatırımcılar tarafından tercih edilmesinde etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Kutsar, gümüşün yeşil ekonomi hamlesi ile sanayide daha fazla kullanılmasının beklendiğini ve bununla birlikte gümüşte güçlenme beklentilerinin de arttığını sözlerine ekledi.

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