NBA All Star 2021 maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverler, NBA All Star 2021 maçını heyecanla bekliyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA All Star maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı belli oldu. Peki, NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta? NBA All Star kadrolarında kimler var?