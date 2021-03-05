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Spor NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta?

NBA All Star 2021 maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverler, NBA All Star 2021 maçını heyecanla bekliyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA All Star maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı belli oldu. Peki, NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta? NBA All Star kadrolarında kimler var?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:47:00 -
NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta?

NBA All Star 2021 maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA All Star maçı saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı belli oldu. NBA All Star maçı kadroları da belli oldu. Gösteri maçları ABD'nin Atalanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek. Takım kaptanları, ilk 5'ler ve yedek isimler belirlendi. Peki, NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta? NBA All Star kadrolarında kimler var?

NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta?

NBA All-Star Dünya Karması-ABD Karması maçı, 7 Mart Pazar günü TSİ 05.00’te başlayacak. NBA All-Star maçı S Sport Plus’ta canlı olarak verilecek.

NBA All Star kadrolarında kimler var?

ABD takımında; LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Wiseman (Golden State Warriors), Michael Porter Jr. (Denver Nuggets), Tyler Herro (Miami Heat), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings), De’Andre Hunter (Atlanta Hawks), Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

Dünya takımında; RJ Barrett (New York Knicks), Rui Hachimura (Washington Wizards),Facundo Campazzo (Denver Nuggets),Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder),Brandon Clarke (Memphis Grizzlies),Nickeil Alexander-Walker (Yeni Orleans Pelicans),Deni Avdija (Washington Wizards),Theo Maledon (Oklahoma City Thunder), Precious Achiuwa (Miami Heat), Mychal Mulder (Golden State Warriors)

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