Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davasında "delil yetersizliğinden" beraat kararı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan yargılanan üç sanığın, delil yetersizliğinden beraatlerine karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu İbrahim Serhat Yağcı ve minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek, sanıklara son sözleri soruldu.

Tutuksuz sanık Yüksel Yağcı, bir iddiadan dolayı hakkında dava açıldığını ve bu nedenle mağdur olduğunu savunarak, beraatini istedi. Diğer iki sanık da haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya'nın delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya'nın ''kasten öldürme'' suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.