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Nazlı Ilıcak FETÖ'yü sattı: Ben Atatürk kadınıyım!

FETÖ bağlantısı olmadığını iddia eden Nazlı Ilıcak, 'Atatürk kadını' olduğunu belirterek beraatini istedi.

02 Ekim 2018 Salı 14:45
Nazlı Ilıcak FETÖ'yü sattı: Ben Atatürk kadınıyım!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 'nce büyük salonda yapılan duruşmada mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, darbeci olmadığını, FETÖ'nün amacına hizmet etmek amacıyla suç işlemediğini öne sürdü.

"Amacı diktatörlük kurmak olan bir yapı bana ne fayda sağlayabilir ki"

Nazlı Ilıcak, 43 yıllık meslek hayatının hiçbir safhasında cemaate ait diye bilinen yayın kuruluşlarında çalışmadığını savunarak, "Ben niye cezaevindeyim, diye kendi kendime soruyorum. Amacı şeriata dayalı bir diktatörlük kurmak olan bir yapı bana ne menfaat sağlayabilir ki? Ben Atatürk kadınıyım. Bir şeriat devletini ben neden isteyeyim." dedi.

"Mehmet Altan gibi beni de bırakın"

Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihlal kararının kendisi için emsal olduğunu kaydeden Ilıcak, bu kararın kendisine de uygulanmasını talep etti.

Ilıcak, FETÖ'nün işlediği suçları destekleyen, önünü açan tek bir cümlesi bulunmadığını, kendisinin FETÖ'yle ideolojik bir bağlantısı ve menfaati olmadığını ileri sürdü.

"Zaman zaman ağlıyorum"

Davanın bir önceki celsesinde savunma yaparken zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını belirten Ilıcak, şunları söyledi: "2 yıldır terörist, darbeci, casus gibi haketmediğim isnatlarla karşı karşıya kalmak, kelepçelenerek oradan oraya taşınan bir eşya muamelesi görmek. Türkiye'nin daha özgür, daha demokrat bir ülke olması için gösterdiğim çabanın kenara atılması... İşte bütün bunların biriktirdiği bir acı benim gözlerimden akan. Hayatım kadar sevdiğim memleketimde uğradığım haksızlık çok canımı yaktı. Bu haksızlığa son verin. Benim gibi köşe yazarlarının hemen hepsi tahliye oldu. Zaman gazetesinde yazanlar da dahil. Ben hiçbir suç işlemedim. Beraatimi talep ediyorum."

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:45
  1. İstanbul
  2. nazlı ılıcak
  3. FETÖ
  4. Atatürk

YORUM YAZ

  • Yalman GüçYalman Güç26 dk önce
    1980 de Nzlı Ilıcak Tercümanda yazıyor. BİR GECE İKİ GÜNDÜZ ARASINDADIR başlıklı bir yazı yazdı.İhtilal idaresi Nazlı hanımı hapse mahkum etti.Galiba toptaşı (!) hapishanesinde kısa mahkumiyeti oldu.Birde iş araması için Nazlı Hanımı güdüz salıveriyorlardı.Nazlı Hanım gece hapishaneye avdetinde içeri bir fotoğraf makinası sokmuştu.Kadıncağızları... yaparken bile fotoğraflarını çekmişti,ve sonra yayınlayıp mahkumiyetini kazanç kapısı yapmıştı.Yaaaa…. Nazlı hanım şimdi öyle değil.Adamı ŞORUL ŞORUL ağlatırlar.
  • cccccccc44 dk önce
    Şeriatı ağzına alma.... Fettoş denen papazda sizin gibi laik bir devlet kukla devlet hayali ile yaşıyor.
  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş45 dk önce
    Sen atatürk kadını değil olsan olsan küflü kaşar olursun bu yaştan sonra
Bugünkü Akit

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