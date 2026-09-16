Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde rüşvet iddiası: 4 şüpheli adli kontrolle serbest

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'ne özel şirketlerden rüşvet alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda Enstitü Müdürü M.K.Ş. ile Ş.B., H.E. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Makam odalarındaki aramada bazı malzemelere el konuldu

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. Jandarma ekiplerinin makam odalarında yaptığı aramalarda, bazı malzeme ve materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığında rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlamaları kapsamında ifade verdi.

Savcılık M.K.Ş. ve Ş.B. için tutuklama talep etti

Savcılık, M.K.Ş. ve Ş.B.'yi tutuklama talebiyle, H.E. ve S.Ç.'yi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Mahkeme heyeti, 4 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye çıkışında bekleyen yakınları, şüphelileri alkışlarla karşıladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.