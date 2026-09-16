  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'ya seçim suçlaması! Avrupa'da sonuçları etkileyecek Suudi Arabistan’dan Husilere tepki! Saldırılar bölgesel sınırları aştı Canlı yayında yanardağ patladı! Meksikalı yayıncı o anları saniye saniye kaydetti İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı! Yolcu uçağında korku dolu anlar! Kalkıştan kısa süre sonra kabin tavanı çöktü 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme BAE'den İsrail'in uykusunu kaçıran Suriye hamlesi Tam 50 kasa! İşgalci İsrailliler bu kez Filistinli çiftçinin üzümlerine el uzattı Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı! Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!
Yerel Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde rüşvet iddiası: 4 şüpheli adli kontrolle serbest
Yerel

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde rüşvet iddiası: 4 şüpheli adli kontrolle serbest

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde rüşvet iddiası: 4 şüpheli adli kontrolle serbest

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'ne rüşvet iddiasıyla MASAK verilerinin ardından operasyon düzenlendi; gözaltındaki 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'ne özel şirketlerden rüşvet alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda Enstitü Müdürü M.K.Ş. ile Ş.B., H.E. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Makam odalarındaki aramada bazı malzemelere el konuldu

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. Jandarma ekiplerinin makam odalarında yaptığı aramalarda, bazı malzeme ve materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığında rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlamaları kapsamında ifade verdi.

Savcılık M.K.Ş. ve Ş.B. için tutuklama talep etti

Savcılık, M.K.Ş. ve Ş.B.'yi tutuklama talebiyle, H.E. ve S.Ç.'yi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Mahkeme heyeti, 4 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye çıkışında bekleyen yakınları, şüphelileri alkışlarla karşıladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23