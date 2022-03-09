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Dünya NATO'nun Ukrayna paylaşımında şok detay! Anında sildiler
Dünya

NATO'nun Ukrayna paylaşımında şok detay! Anında sildiler

NATO'nun resmi Twitter hesabından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dair bir paylaşım yapıldı. Ukraynalı kadın askerin de kullanıldığı mesajda, kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 17:49:00 - 2022-03-09 17:49:21
NATO'nun Ukrayna paylaşımında şok detay! Anında sildiler

 

NATO'nun resmi Twitter hesabından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dair bir paylaşım yapıldı. 

Ukraynalı kadın askerin de kullanıldığı mesajda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor" ifadelerine yer verildi.

"Kara Güneş" sembollü askeri paylaştılar

Ancak bu paylaşımda kadın askerin üzerinde bulunan sembol dikkat çekti.

NATO'nun paylaştığı kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer alıyordu.

NATO, söz konusu durumun fark edilmesinden kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırdı

Kara Güneş sembolü nedir?

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı.

 

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