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Dünya NATO'dan Ukrayna'ya görülmemiş destek! Rusya ile dalga geçti
Dünya

NATO'dan Ukrayna'ya görülmemiş destek! Rusya ile dalga geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:54:00 -
NATO'dan Ukrayna'ya görülmemiş destek! Rusya ile dalga geçti

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Rusya'nın 3 günde kazanmayı planladığı savaşın hala devam ettiğini belirterek, NATO'nun ne kadar gerekiyorsa o kadar Ukrayna'yı destekleyeceğini açıkladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel NATO ülkelerinin Genelkurmay Başkanları toplantısının ardından NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, basın toplantısı düzenledi.

Bauer, NATO'nun askeri planları ile ittifak üyesi ülkelerin ulusal askeri planlamalarının entegre edilmek istendiğini belirterek, “Bugün ittifak üye ülkelerinin Genelkurmay Başkanları ilk kez NATO ve ulusal düzeylerde askeri planlamalar için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. NATO ortak savunma için yeni bir çağ başlatıyor. Buna hazırız. Bu sabah Sayın Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in de dediği gibi ittifakımızın son on yılda ve hatta son bir yılda dönüşümü kayda değer olmuştur. Ama hedefe varmış değiliz. Vilnius kapsamında ulusal askeri planlarını fazla hatta daha fazla NATO askeri planlarıyla uyumlu hale getireceğiz. Güçlerimizi çok daha hızlı operasyonel hale getireceğiz. Daha fazla askeri güç üretip tüm NATO topraklarında daha aktif hale getireceğiz’’ dedi.

"Daha güçlü komuta, daha güçlü kontrol"

NATO'nun yeni bir ortak savunma çağına girme politikası hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Bauer, “Bugün daha güçlü bir komuta ve daha güçlü bir kontrol kapasitesine olan ihtiyacımızı ele aldık. Sayıları ve ekipmanları tüm bölgelerde ve tüm alanlarda ihtiyaçlarımıza göre belirleyeceğiz. Unutmamalıyız ki bu çalışma hala devam ediyor. Meyvelerini de önümüzdeki aylarda Vilnus’taki devlet ve hükümet başkanları zirvesinde verecektir. İttifakın siyasi iradesiyle bu kapasite artırımı istemesi gerekiyor. Bu hiç olmadığı kadar önemlidir" dedi.

"NATO ne kadar gerekirse Ukrayna’yı o kadar destekleyecektir"

Rusya ve Ukrayna savaşının NATO politikalarını belirleyici şekilde etkilediğini söyleyen Bauer, "Rusya’nın Ukrayna savaşı ve Euro-Atlantik bölgenin güvenliği üzerindeki tehdit onlarca yıldan beri en yüksek seviyede. Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor. Ukrayna halkı ve Ukrayna ordusu bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ukraynalı meslektaşlarımız son duruma ilişkin detaylı raporlar sundular. NATO ne kadar gerekirse Ukrayna’yı o kadar destekleyecektir. Rusya uluslararası düzeni sarsmıştır. Maalesef bu durum bizi ortak savunma çağına itmiştir. Biz değil rakiplerimiz bu gündemi belirlemektedir. NATO ve ittifak üyelerinin askeri planlarını uyumlaştırması ile hepimiz aynı pusulayı izleyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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