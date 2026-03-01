  • İSTANBUL
SON DAKİKA
NATO'dan İran mesajı! "Gelişmeleri yakından izliyoruz"
Dünya

NATO'dan İran mesajı! "Gelişmeleri yakından izliyoruz"

NATO; İran ve çevresindeki askeri gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. İttifakın, balistik füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı güçlü kuvvet duruşunu sürdürdüğü bildirildi.

İran ve çevresinde tırmanan gerilim sonrası NATO’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Müttefik Avrupa Yüksek Komutanlığı (SHAPE) Sözcüsü Albay Martin L. O’Donnell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "NATO, İran ve çevresindeki gelişmeleri yakından izliyor." ifadeleri kullanıldı.

 

Aktif temas sürüyor

Açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanının (SACEUR) Atlantik’in her iki yakasındaki askeri liderler ve NATO Genel Sekreteri ile düzenli ve aktif temas halinde olunduğu belirtildi.

 

SACEUR’un, İttifak'ın 32 üyesinin güvenliği sağlamak, balistik füzeler ya da insansız hava araçları gibi potansiyel tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek amacıyla NATO’nun güçlü kuvvet duruşu üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu tehditlerin İran veya diğer bölgelerden kaynaklanabileceğine işaret edildi.

 

Açıklamada, NATO’nun "360 derece yaklaşımı"nın kara, hava, deniz, siber ve uzay dahil tüm harekat alanlarını kapsadığı vurgulandı.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları nasıl başladı?

İsrail ile ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

 

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

