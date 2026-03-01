CHP’lilerin demokrasi anlayışı bu kadar! Hizmet edene teşekkür etti, linci yedi

Olay, Edirne'de düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde başladı. Törende konuşan Gencan, Bakan Kurum'un kente sağladığı desteklerden bahsederek, “Mübarek Ramazan ayında Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Şehrimizde Selimiye Meydanı sokak sağlıklaştırma gibi daha birçok çalışmada birçok güzel işin gerçekleşmesine vesile oldu. Bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden ötürü tüm ilçe, belde belediye başkanlarım adına size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, siyasette nadir görülen bir nezaket örneği olarak değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Bakan Kurum’un parti siyaseti izlemek yerine herkesi kapsayan hizmet politikası yürüttüğünü de gözler önüne serdi.

Ancak CHP içinden bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Zira Gencan CHP’liler tarafından günlerdir linç ediliyor.

“BU KADAR MEVZU EDİLMESİNİ ANLAMIYORUM”

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Gencan, Ardahan'da Halk TV'ye bağlanarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Edirne Belediye Başkanı şunları söyledi: “Bir teşekkürün bu kadar mevzu edilmesini gerçekten anlayamıyorum. Hizmet eden, üreten, şehrimde bir taş üstüne taş koyan herkes çok kıymetli.”

Gencan, hizmet odaklı bir yaklaşımı savunduğunu vurgulayarak, siyasi ayrılıkların hizmete engel olmaması gerektiğini ima etti.

CHP KENDİ TOPUĞUNA SIKIYOR

CHP'lilerin siyaset anlayışı, ne yazık ki giderek daha barbar ve tahammülsüz bir çizgiye evrilmiş durumda; parti içi farklı seslere, hele ki karşı cenahtan bir isme dahi nezaket ve teşekkür içeren en ufak bir takdir ifadesine dahi sıfır tolerans gösteriliyor. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, Bakan Murat Kurum'un kente kazandırdığı hizmetler dolayısıyla “minnettarız” demesi, CHP içinde adeta bir linç kampanyasına dönüştü; sosyal medyada ve parti kulislerinde hakaretler, dışlamalar ve itibarsızlaştırma çabalarıyla karşılaştı.

Bir teşekkür cümlesinin bile bu kadar düşmanca büyütülmesi, CHP'nin hizmet odaklı siyaset yerine ideolojik körlük ve iç hesaplaşma üzerine kurulu, adeta bir cadı avı mantığıyla yönetildiğini açıkça ortaya koydu. Yıllardır devam eden ve İzmir’i, Ankara’yı, Antalya’yı susuz bırakan, sokakları çöp yığınları haline getiren bu barbar tutum, ne belediye başkanlarının halk yararına işbirliği yapmasına izin veriyor ne de siyasi nezakete en küçük bir alan bırakıyor. Belediye Başkanları da çareyi istifa edip AK Parti’ye geçmekte buluyor!..